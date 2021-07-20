Мотоциклист сбил семью на площади Республики в Алматы - женщина погибла

Трагедия произошла около 00:00 20 июля, сообщает корреспондент zakon.kz.

Семья из нескольких человек перебегали площадь с севера на юг - мужчина, женщина и ее пятилетняя внучка.

Мотоцикл KTM двигался по улице Сатпаева в западном направлении. Перебегавших людей водитель заметил поздно и не успел вовремя затормозить.

Мотоцикл сбил бабушку с ребенком. Пятилетнюю девочку и водителя мотоцикла госпитализировали. Женщину доставили в реанимацию, где она скончалась от полученных травм.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.