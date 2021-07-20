Порошенко пообещал забрать у России Крым в течение года

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Бывший глава государства обратился к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам, заявив, что уже через год "коренной крымскотатарский народ" сможет свободно отметить его в Бахчисарае.

Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой. Петр Порошенко

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал президент Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать глава государства.