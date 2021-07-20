Худшие жены по знаку зодиака

Женщины, рожденные под некоторыми знаками зодиака, возможно, не предназначены для семейной жизни, сообщает zakon.kz.

Как передает Стерлеград.ру, при выборе супруги стоит обратить внимание на некоторые черты будущей избранницы.

Женщина-Рак дисциплинированна от рождения. Только вот проявлять эту способность она не собирается, так как считает, что ее избранник будет любить ее такой, какая она есть. Легкомысленность женщины-Рака проявляется в финансовом плане, когда она тратит все, не планируя жизнь до следующего аванса.



Женщина-Овен абсолютно не умеет вести домашние дела. Ей предпочтительнее командовать окружающими и делегировать обязанности другим. При этом сделать это грамотно Овны тоже не могут, а когда все идет наперекосяк, они ни в коем случае не признают свою вину. Это приводит к частым конфликтам.



Женщина-Стрелец ставит развлечения на передний план. Такие дамы ветрены, поэтому им не хочется думать о бытовых проблемах. Чаще всего их избранник очень страдает от этого.



Женщина-Лев не предназначена для уборки, готовки и стирки. Руководить - вот ее истинное предназначение. Эгоистичная натура таких дам способна спустить весь семейный бюджет на личные нужды.



Женщина-Рыба не дружит с финансами от слова «совсем». Она любит тратить деньги на все подряд, а потом с сожалением говорит о том, что денег не хватает. Быт и финансы - незначительны для внимания Рыб.



Женщина-Весы любит семейный уют и достаток. Однако сама предпринимать что-нибудь, чтобы улучшить эти показатели, не готова. Она способна только требовать от своего спутника увеличения дохода.