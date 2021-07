Последствия ракетного удара по дворцу в Кабуле попали на видео

Несколько ракет выпущено по президентскому дворцу в Афганистане во время молитвы в честь Курбан-байрама, передает zakon.kz.

Об этом 20 июля сообщил афганский телеканал Tolo News в Twitter.

На молитве присутствовал президент Афганистана Ашраф Гани.



Ракеты были запущены с севера афганской столицы. Они упали в трех районах города, расположенных рядом с дворцом.

Взрывы не заставили верующих перестать молиться, лишь несколько человек отошли в сторону.

В стране идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (запрещено в Казахстане), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода из республики американских войск.

Video by national TV shows the moment rockets landed near the Presidential Palace during Eid prayers this morning. pic.twitter.com/WmEniyfLfM