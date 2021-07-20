Морская инсталляция из пластиковых крышек в Караганде восхитила соцсети

Карагандинский художник Павел Король из обычных пластиковых крышек создает своими руками мозаику во дворе, передает zakon.kz.
По задумке была только черепаха в море, но синих крышек не хватало (простите нас, Павел) и художник нашел креативный выход - добавил спрута и медузу. Вот так пластик не в море травит водных обитателей, а сам стал кусочком моря и радует обитателей городских, - пишет Instagram-паблик belsendiazamat.
Как уточняется, "Море" - последняя дворовая мозаика художника. Далее он планирует сконцентрироваться на уходе за цветами. Павел рассадил их повсюду во дворе, который, по словам очевидцев, теперь больше похож на парк.
К слову, материал для уличного шедевра помогали собирать неравнодушные карагандинцы.
Пользователи соцсети позитивно отреагировали на необычное для города украшение:
Черепаха станет достопримечательностью! Очень красиво!
Подскажите, пожалуйста, с чего начать такую черепашку. Хотим во дворе сделать.
Какая красота! А я все никак не могла понять - зачем же крышки нужны!
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