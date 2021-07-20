Морская инсталляция из пластиковых крышек в Караганде восхитила соцсети

20 июля 2021, 16:52
Фото: скриншот

Карагандинский художник Павел Король из обычных пластиковых крышек создает своими руками мозаику во дворе, передает zakon.kz.

По задумке была только черепаха в море, но синих крышек не хватало (простите нас, Павел) и художник нашел креативный выход - добавил спрута и медузу. Вот так пластик не в море травит водных обитателей, а сам стал кусочком моря и радует обитателей городских, - пишет Instagram-паблик belsendiazamat.

Как уточняется, "Море" - последняя дворовая мозаика художника. Далее он планирует сконцентрироваться на уходе за цветами. Павел рассадил их повсюду во дворе, который, по словам очевидцев, теперь больше похож на парк.

К слову, материал для уличного шедевра помогали собирать неравнодушные карагандинцы.

Пользователи соцсети позитивно отреагировали на необычное для города украшение:

Черепаха станет достопримечательностью! Очень красиво!

Подскажите, пожалуйста, с чего начать такую черепашку. Хотим во дворе сделать.

Какая красота! А я все никак не могла понять - зачем же крышки нужны!

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)


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