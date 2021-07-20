Жара, гроза, град и пыльная буря ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на 21 июля, сообщает zakon.kz.

В Кызылординской области днем ожидается ветер северный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

21-23 июля в Жамбылской области в горных и предгорных районах днем ожидаются гроза, град, пыльная буря, ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Днем 22-23 июля на большей части области ожидается сильная жара до 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 21 июля ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем 22-23 июля ожидается сильная жара до 38 градусов.

В Мангистауской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется очень сильная жара - 41 градус. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем сохраняется сильная жара - 38 градусов.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются шквал, град. Ветер северо-восточны, местами порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами - пыльная буря. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается сильная жара до 36 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.