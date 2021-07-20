Спецкомиссия обследует здания исправительного учреждения, где обрушилось общежитие

В Мангистауской области специальная комиссия проводит техническое обследование всех зданий на территории исправительного учреждения, где накануне произошло обрушение общежития, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Сегодня утром четверых госпитализированных осужденных посетили заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров и глава Комитета УИС Жанат Ешмагамбетов. Один из пострадавших в стабильно тяжелом состоянии, трое получили травмы средней степени тяжести. Всем предоставили возможность поговорить с родными посредством видеосвязи.

Комитет УИС выразил соболезнования родным и близким погибших.

Департаментом полиции Мангистауской области начато досудебное расследование.

О том, что в одной из колоний Мангистауской области обрушилось общежитие, стало известно 19 июля. Позже в Сети появились фото и видео с места происшествия. Число погибших увеличилось до трех.