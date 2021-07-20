Житель Павлодарской области госпитализирован в результате взрыва газового баллона

20 июля 2021, 22:14
Фото: pixabay.com

На месте ЧП работали четыре человека личного состава и одна единица техники областного департамента по ЧС, передает zakon.kz.

При проверке газового бытового баллона емкостью 27 литров открытым огнем произошло возгорание газо-воздушной смеси без разрушения и дальнейшего распространения огня. Мужчина, 1956 года рождения, получил ожоги, - рассказали Pavlodarnews.kz в ДЧС.

Как уточняется, сообщение о вспышке газового баллона в одном из частных домов по улице Комсомольская в селе Кеменгер Павлодарского района поступило 20 июля в 15:14 на пульт "101".

Пострадавший находится в первой городской больнице Павлодара.


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