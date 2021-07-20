В Алматы скончался известный врач-кардиохирург Серик Бекбосынов

Сообщение о кончине известного кардиохирурга опубликовано на странице Национального научного кардиохирургического центра в Facebook, передает zakon.kz.

20 июля 2021 года в возрасте 41 года ушел из жизни наш коллега, талантливый кардиохирург и верный друг Серик Темирханович Бекбосынов, - пишут сотрудники центра. - Серик Темирханович - заведующий отделением кардиохирургии №2 и один из лучших специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии. Он был награжден Ассоциацией кардиологов Казахстана как самый молодой кардиохирург в мире, который провел операцию по имплантации искусственного левого желудочка сердца; отмечен знаком "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін"; Лауреат фонда Первого Президента; награжден национальной наградой - медалью "Ерен еңбегі үшін".

По словам врачей, Серик Бекбосынов "длительное время боролся с проблемами со здоровьем, в том числе с артериальной гипертонией, сахарным диабетом 2 типа. По неуточненным на данный момент причинам, в воскресенье, 18 июля 2021 года, у Серика Темирхановича произошла остановка сердца. Он был доставлен из дома в НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" на карете "скорой помощи". Проводились длительные реанимационные мероприятия, потребовалось подключить его к аппарату ЭКМО. Ситуация усугубилась сильным кровотечением. Серику Темирхановичу требовалось много крови, которую обеспечивал Центр крови. Для того, чтобы пополнить запасы Центра крови, родственники распространяли объявление с просьбой сдать кровь.

Сегодня, 20 июля 2021 года, у Серика Темирхановича произошла повторная остановка сердца. К сожалению, попытки реанимировать его не увенчались успехом.

На данный момент известно, что Серик Темирханович не болел коронавирусной инфекцией COVID-19 на момент смерти, но переболел КВИ летом 2020 года. Фактов о том, что его кончина связана с вакцинацией против КВИ, - нет. Точная причина смерти Серика Темирхановича уточняется. Просим не распространять недостоверную информацию до выяснения всех обстоятельств.

Коллеги и пациенты любили и уважали его за доброту и профессионализм.

Коллектив Центра выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Серика Темирхановича! Светлые воспоминания о нем навсегда останутся в наших сердцах!