Принц Гарри готовит скандальную книгу своих воспоминаний за 20 млн долларов

Герцог Сассекский выпустит уже ставшую скандальной книгу своих воспоминаний в издательстве Penguin Random House и уже получил многомиллионный аванс, передает zakon.kz.

По информации издания, принцу Гарри заплатили за мемуары не менее 20 млн долларов. Page Six утверждает, что внук Елизаветы II тайно работал над книгой воспоминаний в течении года. Его соавтором стал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер, якобы получивший за свою работу аванс в один миллион долларов, - пишет lenta.ru.

Как сообщается, принц Гарри заявил, что отдаст все доходы от книги на благотворительность, однако не уточнил, войдет ли в эту сумму аванс.

Используя опыт принца, солдата и борца за социальные свободы, Гарри и стал одним из самых заметных мировых лидеров, благодаря смелости и открытости. Именно поэтому мы будем рады опубликовать его честную и вдохновляющую историю, - заявил генеральный директор Penguin Random House Маркус Доле.

Сообщается, что книга еще не закончена. Дата выхода мемуаров предварительно запланирована на конец 2022 года. Кроме бумажной версии, будет выпущена аудиокнига.

Ранее в документальном сериале "Моя невидимая сторона" Гарри рассказал Опре Уинфри, что после гибели матери не дождался помощи от родственников. По его словам, они считали, что ему следует самому справляться и со своими переживаниями, и с давлением прессы. Принц признался, что злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак.