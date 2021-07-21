Как определить повышенный уровень холестерина в крови по пальцам ног

Британская клиника Vascular Health Clinics утверждает, что жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови, передает zakon.kz.

Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии, - приводят РИА Новости слова специалистов.

Как уточняется, накопление вредных веществ в крови, как правило, протекает бессимптомно, отмечается в материале. Однако иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи.

Отмечается, что жировые шишки могут достигать семи сантиметров.

Высокий уровень холестерина повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая артерии. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ. Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, - заключили врачи.