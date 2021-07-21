Семилетнего сына Стаса Пьехи жестоко избили

Семилетнего сына известного российского певца Стаса Пьехи Петра жестоко избили соседи по коттеджному поселку, сообщает zakon.kz со ссылкой на МК.ru.

Инцидент произошел в Рощино под Санкт-Петербургом. Пострадавшего ребенка доставили в клинику, где врачи диагностировали у Петра закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра.

Уточняется, что в соседнем доме живет жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Ей не понравилось, что сын Пьехи общается с одним из ее детей. Петр обиделся на это и воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. Обнаружившая это соседка пришла к Пьехе, схватила его сына и швырнула на землю. Позднее она также несколько раз ударила бабушку Петра. В итоге мать ребенка вызвала полицию.

Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия, и у нее якобы сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами, - рассказал очевидец.

Из-за избиения сына Стас Пьеха обратился к известному адвокату Сергею Жорину. Тот заявил, что они с певцом будут добиваться возбуждения уголовного дела.