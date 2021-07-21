Первый британский университет в Казахстане - как это будет

Ректор De Montfort University Kazakhstan рассказал об университете, преподавателях и новых возможностях для казахстанцев, сообщает zakon.kz.

De Montfort University - британский университет, входящий в топ-200 ведущих молодых, амбициозных и влиятельных университетов мира. Вуз основан в 1870 году в городе Лестер (Leicester, 160 километров от Лондона). Университет имеет высокие академические показатели и занимает 201-250 место в списке по компьютерным наукам, 301-400 - по бизнесу, экономике и 251-300 - по инженерии в международном рейтинге Times World Global Subject Ranking 2021. De Montfort University Kazakhstan создан постановлением Правительства РК (№ 270 от 27 апреля 2021 года) и начнет свою работу 1 сентября 2021 г.

Ректор Джеймс Паундер - один из ведущих экспертов сферы образования в Великобритании. Он занимал руководящие должности в университетах по всему миру (Великобритания, США, Гонконг, ОАЭ, Фиджи) и имеет множество научных трудов в сфере бизнеса и менеджмента.

- Расскажите об Университете De Montfort University Kazakhstan. Какой статус у вашего университета в Казахстане? Есть ли поддержка со стороны Великобритании?

- De Montfort University Kazakhstan - это филиал британского университета De Montfort University Leicester. В Казахстане он был официально открыт Правительством Казахстана в сотрудничестве с De Montfort University и британской компанией EdPeritus.

- Вы говорите, что DMU Kazakhstan - это филиал британского вуза, что это значит?

- Программа обучения в DMU Kazakhstan не будет отличаться от образовательной программы в De Montfort University Leicester. Филиал не только работает по стандартам DMU Leicester, но и управляется напрямую из Великобритании. Представители университета DMU Leicester состоят в совете Правления DMU Kazakhstan. Обучение будет вестись на английском языке, 70% преподавателей - британцы. Студенты получат студенческий номер материнского университета, доступ ко всем онлайн-ресурсам, библиотеке, студенческим сервисам, а выпускники получат диплом De Montfort University Leicester.

- То есть студенты могут учиться как в Казахстане, так и в Англии?

- Не только. У нас есть программы обмена с университетами по всему миру, более 60 соглашений с лучшими вузами мира. Также студенты смогут провести за границей лето или зиму и попасть на стажировку в иностранную компанию. И, конечно, студенты cмогут провести последний год обучения в кампусе DMU Leicester, в Великобритании. А по завершении 4-го курса в Лестере студент получит двухлетнюю рабочую визу в Великобританию.

- Работа в Великобритании? Насколько это реально - сразу начать карьеру в день выпуска из университета?

- В нашем случае - более чем. Одна из основополагающих ценностей De Montfort University Leicester - трудоустройство выпускников. И в этом вопросе выпускники DMU Kazakhstan также ничем не будут отличаться от выпускников кампуса в Англии. 97% выпускников DMU Leicester находят работу в течение полугода после выпуска. Выпускники университета работают в таких компаниях, как IBM, Microsoft, Jaguar Land Rover, BMW, Gucci. Многие работают на руководящих должностях или на позициях высокооплачиваемых экспертов.

- Давайте поговорим об организационных моментах. Какие программы вы предлагаете и сколько стоит обучение? Как подать заявление? Как обстоят дела с ЕНТ?

- Что ж, в этом году университет предлагает только программы бакалавриата по таким программам обучения, как бухгалтерский учет и финансы, бизнес и маркетинг, бизнес-право, экономика и международные отношения, финансы и инвестиции. С января 2022 года начнется обучение по программе МBA. Обучение будет проходить в кампусе в Алматы, где будет создана уникальная обучающая среда формата офисов Facebook и Google в самом сердце города в Esentai city.

Стоимость обучения в De Montfort University Kazakhstan - $12 500 в год. Есть программы скидок, такие как приветственная скидка 20% всем студентам, которые поступят до 15 августа 2021 года. Финальная стоимость для них составит $10 000 в год, фиксированная на все четыре года обучения.