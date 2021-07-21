Более 130 млрд тенге получили женщины в виде пособий по беременности и на детей

За 6 месяцев этого года из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в поддержку материнства и детства осуществлены социальные выплаты на сумму 130,4 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, передает zakon.kz.

Социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается работающим женщинам, участвующим в системе социального страхования, на основании листа временной нетрудоспособности по беременности и родам. За первое полугодие данную единовременную выплату получили 114 633 будущих мамы на общую сумму 57,3 млрд тенге. Ее размер зависит от доходов, с которых уплачивались социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев, и количества дней нетрудоспособности согласно больничному листу. Министерство труда и соцзащиты

Также в первом полугодии 459 217 человек получили ежемесячные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до года на общую сумму 73,1 млрд тенге.

Размер этой выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления в ГФСС за последние два года работы. Законодательством установлен минимальный размер выплаты - на уровне аналогичного ежемесячного государственного социального пособия по уходу за ребенком до года с дополнительным перечислением к этой сумме обязательных пенсионных взносов. Максимальный размер выплаты - не более 40% от семикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то есть в 2021 году - 119 тыс. тенге, - отметили в Минтруда.

Как отмечается, из назначенных сумм вышеуказанных социальных выплат удерживаются обязательные пенсионные взносы и перечисляются на счет получателя в Единый накопительный пенсионный фонд.

Одним из способов назначения социальных выплат из ГФСС является проактивный формат - без обращения граждан в государственные органы. В этих случаях на мобильный телефон женщины приходит sms-сообщение, касающееся оформления выплат, на которое ей нужно дать согласие.

Проактивная услуга оказывается при условии регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на Портале электронного правительства (egov.kz), получения сведений из информационных систем о выдаче больничного листа и оформления декретного отпуска по месту работы, наличия социальных отчислений у услугополучателя за месяц, предшествующий выдаче больничного листа, и номера банковского счета.

Также после получения свидетельства о рождении ребенка, при наличии электронной цифровой подписи, можно оформить выплату по уходу за ребенком до года через Портал электронного правительства.

При этом традиционные способы подачи заявления через отделения Государственной корпорации "Правительство для граждан" по месту жительства тоже действуют для тех, кому удобно подавать документы в бумажной форме.

С подробной информацией обо всех выплатах из ГФСС можно ознакомиться на интернет-ресурсе www.gfss.kz.