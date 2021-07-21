Еще один казахстанский университет на грани закрытия

Университет иностранных языков и деловой карьеры на грани лишения генеральной лицензии. Таковы результаты повторной проверки Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, сообщает zakon.kz.

Ранее в вузе был проведен профилактический контроль. В итоге из 46 пунктов проверочного листа выявлены нарушения по 39 пунктам. Университету предоставили время для устранения всех несоответствий, однако повторная проверка показала, что вуз не провел работу, необходимую для улучшения качества образовательных услуг.

Мы проводим проверки в вузах для того, чтобы улучшить качество образования и подготовку кадров в стране. Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим таких же специалистов, знания и квалификации которых не будут соответствовать запросам работодателей. При этом мы даем вузам время для устранения нарушений, однако они не спешат это делать. В связи с чем позже мы применяем уже более жесткие меры. Важно сделать так, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и, в целом, поход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом качественные знания. К примеру, в Университете иностранных языков и деловой карьеры не сформирована внутренняя система обеспечения качества образования. Анализ образовательных программ, индивидуальных учебных планов показал большие различия в освоении кредитов по тем или иным дисциплинам. Соответственно, обучающиеся осваивают дисциплины не в полном объеме. По результатам обучения 90% студентов не преодолели пороговый уровень. В учебном процессе используются устаревшие компьютеры, которые не соответствуют даже минимальным установленным требованиям. Выявлены и нарушения по присуждению степени магистра научно-педагогического направления выпускнику профильной магистратуры. Решением государственной аттестационной комиссии выпускнику годичной магистратуры присудили степень магистра с двухлетним обучением, и это только небольшая часть нарушений вуза. руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова

В связи с выявленными нарушениями комитет приостановил действие лицензии Университета иностранных языков и деловой карьеры.

Теперь будет проведена работа по лишению генеральной лицензии и закрытию вуза. пресс-служба МОН РК

Согласно законодательству, в случае приостановления действия лицензии студенты могут перевестись в другие вузы, не дожидаясь устранения вузом выявленных нарушений.

Призываем абитуриентов ответственно подходить к выбору вузов для поступления. пресс-служба МОН РК

9 июля стало известно, что два вуза Шымкента лишены генеральной лицензии. Речь идет об университетах "Орда" (ранее - Международный университет Silkway) и "Мирас".