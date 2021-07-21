Полиция обратилась к жителям Нур-Султана

Полицейские Нур-Султана предупреждают об опасности выпадения детей из окон - за один день в столице произошло два таких случая, сообщает zakon.kz.

20 июля в полицию поступило сообщение о том, что в детскую городскую больницу поступила двухлетняя девочка с множественными ушибами и травмами. Установлено, что в дневное время мать ребенка вышла в магазин и оставила дочь дома одну. Девочка, взобравшись на подоконник с открытым окном, оперлась на москитную сетку, после чего выпала из окна четвертого этажа. В этот же день из окна балкона первого этажа выпал четырехлетний ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм. В квартире ребенок находился со взрослыми. Пока родители ужинали на кухне, он играл в зале. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

По данным столичного ДП, с начала года в Нур-Султане 13 детей выпали из окон многоэтажек, один ребенок погиб.

Департамент полиции постоянно проводит профилактическую работу с родителями и предупреждает о мерах безопасности. Особенно в летний период отмечается рост несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон. Уважаемые родители, будьте внимательны! Не оставляйте малышей без присмотра! - обратилась к жителям начальник ювенальной полиции ДП Нур-Султана Нэлля Дощанова.

Полицейские убедительно рекомендуют взрослым соблюдать основные правила безопасности.

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть возле открытых окон. Помните, что антимоскитные сетки создают иллюзию защиты, провоцируя ребенка облокачиваться на нее. Снимайте оконные ручки или используйте ручки со специальным замком, установите фиксаторы и блокираторы окон. пресс-служба ДП Нур-Султана