Кто из медиков получит доплаты за вредность вместо отменяемых надбавок

Министерство здравоохранения подготовило приказ о внесении изменений в приказ от 4 апреля 2020 года "О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19", сообщает zakon.kz.

В частности, документ предусматривает отмену надбавок для медработников, задействованных в борьбе c пандемией COVID-19, с 1 октября 2021 года.

Вместо этого определены категории медиков, которые с 1 октября получат надбавки и доплаты за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях труда.

К таковым относятся:

врачи реаниматологи-анестезиологи;

инфекционисты;

анестезисты отделений реаниматологии и анестезиологии;

эпидемиологи;

психологи и социальные работники ПМСП;

работники Центра ядерной медицины;

врачи-патологоанатомы.

Кроме того, предлагается с 1 августа снизить размеры существующих надбавок на 50%.

В связи с чем размеры выплат составят:

первая группа риска - 10 МРЗП;

вторая группа риска - 5 МРЗП;

третья группа риска - 2,5 МРЗП.

Как отмечается, эти надбавки выплачиваться не будут с 1 октября.

Напомним, минимальный размер заработной платы (МРЗП) в 2021 году составляет 42 500 тенге.

C 1 февраля 2021 года начата массовая вакцинация населения и работников системы здравоохранения. Кроме того, медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Таким образом, с целью перехода на системные меры поддержки работников системы здравоохранения, осуществляющих оказание медицинской помощи в особых и вредных условиях труда, предлагается поэтапное снижение размеров надбавок, - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 августа.