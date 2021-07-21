Град, пыльная буря, туман и дожди с грозами - погода на 22 июля

Прогноз погоды на 22 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Погода на территории РК ожидается без существенных изменений - атмосферные фронтальные разделы вызовут кратковременные дожди с грозами на большей части территории Казахстана. На юго-востоке и востоке местами ожидается град. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке - с пыльной бурей. На севере и юго-западе страны ожидается погода без осадков, на севере в ночные и утренние часы - туман. РГП "Казгидромет"

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем местами град.

В Жамбылской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей, в Жамбылской области днем в горных и предгорных районах град.

В Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами ожидается шквал.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем на большей части Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей сохраняется сильная жара, на юге областей - очень сильная жара. В Алматинской, Жамбылской, Костанайской, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара. РГП "Казгидромет"

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На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"