Пользователи Казнета распространяют фейк о вакцинации умерших

Пользователи соцсетей распространяют сообщение о том, что в Казахстане против COVID-19 вакцинируют мертвых людей, сообщает zakon.kz.

Автор публикации утверждает, что эта процедура якобы обязательная, а оплачивать ее должны близкие усопшего.

Подобную информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

Эта информация не соответствует действительности, - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что такая процедура совершенно бессмысленна.

Слухи о том, что в Казахстане вакцинируют мертвых людей, требуя за это деньги, - домыслы, не имеющие никаких подтверждений, - говорится в публикации Stopfake.kz.