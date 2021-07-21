Утверждены правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ в рамках ЕАЭС

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК своим приказом от 12 июля 2021 года утвердил Правила выдачи разрешений на ввоз на территорию РК из государств - членов Евразийского экономического союза и вывоз с территории РК в эти государства озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, сообщает zakon.kz.

Правила распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих ввоз на территорию республики из стран ЕАЭС и вывоз с территории Казахстана в эти государства озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, к которым применяются меры нетарифного регулирования, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года.

К таким веществам относятся: фтортрихлорметан, дифтордихлорметан, пентафторхлорэтан, трифторбромметан и другие.

Ввоз на территорию Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза и вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства озоноразрушающих веществ (кроме содержащей их продукции) физическими лицами для личного пользования (в некоммерческих целях) запрещен, - говорится в правилах.

Разрешение на вывоз и ввоз таких веществ и продукции выдается компетентным органом государства-члена Евразийского экономического союза, на территорию которого предполагается ввоз озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.

Не требуется получение разрешения:

при перемещении физическими лицами продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, для личного пользования (в некоммерческих целях);

при перемещении озоноразрушающих веществ вместе с воздушным, морским (речным), железнодорожным, автомобильным транспортным средством с целью и в количестве, которые необходимы для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования и технических устройств этого транспортного средства, в том числе для заправки, дозаправки холодильного оборудования, систем кондиционирования, средств пожаротушения и иного оборудования, и технических устройств, для эксплуатации которых в соответствии с техническими характеристиками необходимы озоноразрушающие вещества.

Выдача такого разрешения в Казахстане является государственной услугой, которая оказывается Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Действие выданного разрешения прекращается по истечении срока, на который оно было выдано, либо до истечения такого срока - после однократного применения разрешения (ввоза и вывоза соответствующего количества озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, установленного разрешением).

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после его первого официального опубликования (19 июля).