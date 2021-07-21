Имена нарушителей карантина будут публиковать в СМИ

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Были рассмотрены вопросы организации исполнения поручений Президента, рассмотренные данных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля текущего года.

Также министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Национальной палатой "Атамекен" и Министерством здравоохранения было поручено упростить требования по включению субъектов бизнеса в программу "Ashyq".

Ералы Тугжанов отметил важность деятельности мониторинговых групп и поручил МВД и акиматам активизировать данную работу.

Кроме того, МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через "Ashyq". Теперь имена нарушителей с "красным статусом" карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации.

Также вице-премьер Ералы Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительную работу в плане иммунизации, а также повысить охват вакцинацией населения от коронавирусной инфекции.