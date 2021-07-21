Кладбище в Семее разворовали вандалы

Вандалы разграбили кладбище в Семее. Добычей неизвестных стали железные и чугунные ограждения, сообщает zakon.kz.

Семейчане уверены, что орудовала целая банда. Даже два человека с такой ношей вряд ли бы справились, передает Первый канал "Евразия".

Когда пришли к своей бабушке, которую мы все называли ласково "большая мама", мы были в шоке, потрясены. От памятника почти ничего не осталось. Это нелюди, у которых нет сердца. Это горе и несчастье произошло у многих людей. жительница города Бибигуль Садикова

Страшное время настало. Они не побоялись Бога! Как у них поднялась рука воровать у мертвых, а потом на вырученные деньги покупать что-то. Нам очень больно! жительница города Кенжегуль Саякова

Мы обратились в полицию, после обращения они сказали, что мы не первые. житель города Ильяс Амантай

Если вандалов задержат, им грозит до семи лет тюрьмы. Но родственники усопших боятся, что уголовное дело, которое завели полицейские, может не сдвинуться с места. Сейчас идет проверка пунктов приема металла. Но, по неофициальной информации, такой груз обычно отправляют в Россию.

Есть, может, кто принимает, но как они потом живут с этим. Мы не принимаем такие ограждения с кладбища. Мы принимаем, что из дома люди сдают. владелец пункта приема металла Виктор Нуридинов