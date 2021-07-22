Робот Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance закончил тестирование инструментов, и приступил к выполнению своей основной задачи - поиску признаков жизни на Красной планете, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Основной рабочий элемент марсохода — двухметровая роботизированная "рука", на которой размещено множество приборов. Главный — литохимический рентгеновский анализатор PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry). С помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового излучения он будет анализировать состав горных пород, а расположенная рядом камера позволит делать снимки образцов с увеличением, достаточным для обнаружения в них признаков прошлой микробной жизни.

По данным НАСА, Perseverance приступила к исследованию марсианских горных пород и отложений, проверке детекторов и получению первых результатов научных исследований .

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Сообщалось, что 19 апреля Ingenuity совершил первый испытательный полет на этой планете

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология , включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и древний климат, и, как ожидается, станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита.