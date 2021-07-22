Уханьский институт вирусологии не создавал коронавирус - сотрудник

Уханьский институт вирусологии не создавал COVID-19. Об этом заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин, передает zakon.kz.

До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19, - цитирует его РИА Новости.

Директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности подчеркнул, что нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории.

Между учеными есть консенсус о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение. Эксперты опубликовали заявление, в котором говорится, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы поддержать теорию об искусственном происхождении COVID-19 или его утечки из лаборатории. Юань Чжимин