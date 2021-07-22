Необычным способом обогащался мошенник за счет столичных продавцов

Мошенник из Темиртау необычным способом "разводил" продавцов в столице, сообщает zakon.kz.

Находясь в кафе по ул. Биржан сал, молодой человек под предлогом размена купюры завладел 10 тыс. тенге. По аналогичной схеме подозреваемый обманул продавцов трех торговых точек в столице. В продуктовых магазинах мошенник приобретал продукты и на кассе расплачивался 10-тысячной купюрой, при этом не выпускал деньги из рук. Пока продавец отсчитывала купюры, "покупатель", отвлекая ее разговорами, убирал деньги обратно в портмоне. После чего, забрав сдачу и продукты, скрывался с места преступления. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана

В ведомстве уточнили, что подозреваемого в мошенничестве задержали в Караганде.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 29-летний подозреваемый ранее был судим за наркопреступления. пресс-служба ДП Нур-Султана