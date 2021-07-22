Незрячему абитуриенту попались "вопросы с картинками" на ЕНТ

Сдача ЕНТ для инвалида по зрению Александра Черченко из Уральска обернулась настоящим испытанием, сообщает zakon.kz.

На экзамене ему попались вопросы с иллюстрациями и графикой.

По данным издания 24.kz, зрения парень лишился из-за врачебной халатности. Несмотря на полную слепоту, Александр не опустил руки и мечтает стать правозащитником. Хочет помогать таким же, как он.

По некоторым другим предметам также были вопросы с картинками. По математике были вопросы с осью. То есть были вопросы с графикой, таблицей, не говоря уже про другие уравнения. Вы сами понимаете, что помощник не сможет описать вопрос с картинкой, например, как бы он не описывал вопрос с картинкой, я все равно не смогу понять без зрения. Мы записались на прием к министру образования, чтобы все-таки для инвалидов были внесены изменения по сдаче ЕНТ, - рассказывает Александр.

После встречи с министром, по словам Саши, вопросы изменили. Во второй раз он набрал 84 балла. Однако после выяснилось, что на выбранную им специальность "Право" в вузы Уральска Министерство образования не выделило ни одного гранта. Не поможет даже однопроцентная квота для людей с инвалидностью, на которую ссылаются в профильном ведомстве. Год же обучения в университете, по словам парня, стоит больше полумиллиона тенге. Осилить такую сумму инвалиду первой группы невозможно.

Лица с инвалидностью при подаче заявления будут участвовать в конкурсе среди своей квоты. 64 человека подали заявления, указали категории своей инвалидности. Из них 21 человек имеет инвалидность по зрению. Если они набирают пороговый балл, участвуют в конкурсе, как правило, все получают грант. У нас за бортом никто не остается, - заявляет Жанна Есинбаева, руководитель Управления формирования государственного образовательного заказа.

По данным Министерства образования, в прошлом году из 130 тысяч сдававших ЕНТ 400 имели инвалидность. В этом году желающих получить высшее образование еще меньше. Их количество сократилось почти в 6 раз. Общественники связывают это с тем, что к обучению таких детей не готовы ни вузы, ни чиновники от образования.

Ситуация достаточно спорная в том, что есть доступ к получению образования. Если говорить о получении высшего образования, то, конечно же, здесь возникает масса вопросов. Надо отметить, что в наших средне-специальных и высших учебных заведениях практически нет центров поддержки людей с инвалидностью. Обычно в вузах развитых стран такие центры есть. Просто поддерживать психологически, юридически. Указывать высшему или средне-специальному учебному заведению, что еще нужно сделать для того, чтобы был еще и физический доступ в это учреждение. Министерству образования и науки надо задуматься о том, что нужны специальные устройства для таких студентов, - заключила Ирина Смирнова, депутат Мажилиса Парламента РК.

Помимо технического оснащения учебных заведений, говорят специалисты, нужны и преподаватели со знанием специфики работы с детьми с особыми потребностями.