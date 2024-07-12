Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Жанна Есинбаева 12 июля на брифинге в СЦК рассказала, сколько абитуриентов попались со шпаргалками на ЕНТ-2024, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, во время проведения ЕНТ за абитуриентами наблюдают несколько камер и картинка траслируется в ситуационном центре Национального центра тестирования.

"Естественно, все это мониторится. При входе у нас также работает Face ID, в текущем году не было случаев участия подставных лиц. По предварительным итогам, в целом у нас зафиксировано 623 нарушения, из них 391 – при входе. 187 абитуриентов нарушили принципы академической честности и их результаты ЕНТ были аннулированы", – сообщила Жанна Есинбаева.

Также она рассказала, что в основном абитуриенты попадались с бумажными шпаргалками, но и встречались факты, когда на тестирование пытались зайти с видеокамерой.

Ранее в Центре тестирования рассказали о курьезном случае, когда абитуриент на ЕНТ набрал всего один балл.