Самые известные суеверия и откуда они появились

Стоит ли верить в плохие приметы? Для этого нужно знать об их происхождении.

Пятница 13‑е

Ужас дня - пятницы 13‑го - будоражит много поколений. Считается, эта дата появилась из вольной трактовки Ветхого завета. Эксперты предполагают, что в этот день Каин убил своего брата Авеля. Легенда со временем обросла большим количеством домыслов, а цифра "13" превратилась в "черный" знак, несущий несчастье.

Запрещается что-то передавать через порог

В древние времена прах усопших хранился под порогом дома, который нельзя было беспокоить, передавая что-то через порог, что было крайне опасным. Отсюда и мнение, что сидеть на пороге ни в коем случае нельзя. Считается, что это граница между двумя мирами - миром живых и миром мертвых, или безопасным домом и враждебным миром.

Черный кот перебежал дорогу — к несчастью

В ночи черный кот невидим в темноте. Перебегая дорогу всаднику под покровом ночи, пугаясь, лошадь взбрыкивала, роняя всадника. Отсюда появилось мнение обвинять черных котов "в нечисти" и связи с нечистой силой.

Дарить часы - к разлуке

Даже в наше время дарить часы опасаются, считая нехорошим знаком. Поверье пришло из Китая, где получить в подарок часы считается приближением чьих-либо похорон.

Нельзя отмечать сорокалетие

Число сорок - сакральное во многих культурах. Именно поэтому стараются избегать эту цифру. Например, в Библии упоминается: сорок дней Иисус провел в пустыне после крещения, сорок лет Моисей водил евреев по пустыне, сорок дней продолжался Великий Потоп.

Славяне тоже трепетно относились к числу сорок, полагая, что на нем основывалась система счисления. Многие обряды относились к числу 40, связанные и с рождением человека, и с его смертью. Так, ребенка не показывали чужим людям в течение этого срока после появления на свет. А также усопшего на сороковой день поминали в последний раз, веря, что душа в этот день прощается с земным миром. Помимо этого, на заре христианства в Киевской Руси был интересный обычай проверки тела умершего именно на сороковой день. Если человек жил праведной жизнью, его тело проявляло признаки нетленности, в итоге его могли канонизировать.

"Присесть на дорожку" - как верный знак перед выходом из дома

Примета появилась на стародавней вере людей в добрых и злых духов, управляющих миром. Домашние духи могли мешать путешественнику в дороге, возвращая обратно, не отпуская его. Как считали в древности, духов можно обмануть, дав хорошую дорогу выходящему из дома. Человеку нужно было просто присесть перед выходом из дома, тем самым обмануть духов, которые подумают, будто никто никуда уже не идет.

Есть с ножа не хорошо

Так как нож является не только орудием труда, но и защиты, считалось, что он может защитить от опасности, а также от нечисти. Такой важный магический предмет требовал к себе особого отношения и использовался только после проведения особых ритуалов. Есть с него означало гневить духов, которые и делают человека злым и агрессивным. Кроме того, таким образом можно банально порезаться.

Подбирать на перекрестке ничего нельзя

Считается, что если "перевести" болезнь или несчастье на какую-либо вещь и бросить ее на перекресток, она попадет к нечисти. Именно поэтому не стоит ничего подбирать на перекрестках, дабы не забрать чужие неприятности. И чем дороже найденная там вещь, тем весомее беда и болезнь.

Нельзя ходить в одном башмаке

Этой примете следовали во все времена. Пожилые люди говоря: если человек будет ходить в обуви на одну ногу, то в скором времени он останется сиротой.

Запрещается выносить мусор после захода солнца

Одна из популярных примет о которой знает каждый, но никто не задумывается о корнях этого суеверия. Зачем бы что-то доброе выносили из дома под покровом ночи, когда соседи следят, а если их что-то удивит - распустят о вас сплетни? Отсюда считается, что о выносящем мусор в темное время суток будут ходить сплетни. По другой теории считают, что выбрасывая мусор ночью, вы уносите из дома деньги, но это логически объяснить уже не так просто.

Источник: Bigpicture.ru