Наука и технологии

Ученые выяснили, откуда на Земле появилась вода

Космос, планета, Луна, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 02:59 Фото: pixabay
Недавно ученые сделали шаг, который может изменить понимание происхождения воды на Земле. Все началось с китайской миссии "Чанъэ-6", которая доставила на Землю уникальные образцы лунного грунта – и в них оказалось нечто удивительное, сообщает Zakon.kz.

По данным pravda.ru, в 2024 году Китай совершил то, что до этого не удавалось никому: зонд "Чанъэ-6" собрал почти два килограмма породы с обратной стороны Луны и благополучно вернул их на Землю. Это был научный подвиг – ведь обратная сторона спутника остается самой загадочной частью небесного тела, где не работает прямая радиосвязь и где техника должна действовать автономно.

Именно там, на дне огромного ударного кратера – бассейна Южный полюс – аппарат провел забор грунта. Этот кратер считается древнейшим и крупнейшим в Солнечной системе.

Когда ученые начали изучать доставленные образцы, оказалось, что они содержат редчайшие включения – хондриты CI-типа. Это особая разновидность углистых метеоритов, богатых водой и органикой. Их родина – далекие холодные области Солнечной системы, где формируются тела, насыщенные летучими веществами.

Для науки это открытие оказалось почти сенсацией. Хондриты CI-типа считаются "первоисточником" многих элементов, в том числе водорода и углерода, необходимых для зарождения жизни. Их присутствие в лунном грунте означает, что когда-то в раннюю эпоху Солнечной системы в окрестностях Земли происходил настоящий "метеоритный дождь" из подобных тел.

Главная интрига в том, что найденные хондриты помогают объяснить, откуда вообще взялась вода на нашей планете. Ученые давно спорят: появилась ли она из недр Земли, или была принесена астероидами и кометами? Лунный грунт дал сильный аргумент в пользу второго варианта.

Ранее мы писали о том, что комета размером с Манхэттен вызвала тревогу у ученых.

Аксинья Титова
