Жара до 40 градусов ожидается в Казахстане 

В нескольких областях Казахстана 23 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ожидается южный, юго-восточный ветер местами 15-20 м/с, сильная жара 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Петропавловске днем ожидается южный, юго-восточный ветер порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, северный, порывы 18 м/с.

В Туркестанской области днем ожидается сильная жара 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 37 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау днем ожидается гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Акта ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области местами ожидается пыльная буря. Днем местами гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 17-22 м/с. Местами сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайная пожароопасность.

В Актобе днем ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днём порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем местами 15-20 м/с. Днем сильная жара до 39 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае днем ожидается сильная жара до 36 градусов.

В Акмолинской области ожидается сильная жара 35 градусов. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Кокшетау днем ожидается сильная жара 35 градусов.