Пралиева назвала причины заражения COVID-19 в столице

Заместитель главного государственного санитарного врача столицы Жанна Пралиева считает, что причиной заражения населения в 53% случаев остается посещение мест скопления людей - ТРЦ, ТД, объектов общественного питания и увеселительных заведений (из-за несоблюдения масочного режима, соцдистанции и саннорм), в 34% - близкий контакт в домашних условиях, в 17% - несоблюдение саннорм в организованных коллективах по месту работы, передает zakon.kz.

При этом 0,8% больных не отрицали участие в проведении массовых мероприятий - свадеб, похорон и так далее.

Хочу напомнить, что если у вас положительный ПЦР тест или вы близко контактировали с больным, то вы обязаны находиться на домашнем карантине, так как представляете опасность для окружающих, прошу население проявить сознательность и самодисциплину. Несмотря на то, что количество желающих вакцинироваться среди населения растет, в городе пока не достигнут коллективный иммунитет. Единственный способ защиты от COVID-19 – это строгое соблюдение профилактических мер и вакцинация, - сказала Пралиева на онлайн-брифинге в акимате.