Составлен список предприятий, не имеющих права принимать деньги дольщиков в столице

22 июля 2021, 20:22
Фото: novostroy-spb.ru

В Нур-Султане составлен список строительных организаций, не имеющих соответствующего разрешения на прием денег дольщиков на начальной стадии строительства, передает zakon.kz.

Все сделки, заключенные в нижеперечисленных многоквартирных жилых комплексах согласно действующему законодательству, то есть договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, считаются недействительными, - сообщает пресс-служба столичного акимата.

Запрещается прием средств дольщиков без соответствующего разрешения, как это предусмотрено законодательством Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве". При этом занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности по статье 320 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях, а также статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан привлекается к ответственности.

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Публикация от NUR-SULTAN (@akimat_nur_sultan)


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