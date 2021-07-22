Две девочки попали под колеса легковушки в Караганде

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов, передает zakon.kz.
22 июля водитель автомашины Lexus, двигаясь по улице Ермекова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате пешеходы - 14 и 13-летняя девочки - доставлены в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.
ДТП произошло около 15:00.
Отмечается, что одна из пострадавших находится в травмпункте, а другая - в приемном покое на обследовании.
Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
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