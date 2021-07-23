Настоятель храма пригрозил "размазать по полу" Моргенштерна

23 июля 2021, 00:31
Фото: ren.tv

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка Белгородской области Максим Пастухов пригрозил "размазать по полу" российского рэпера Моргенштерна, передает zakon.kz. со ссылкой на ren.tv.

Морген подписал контракт на бой?! За 1 млн долларов? Восстановите мой храм, я его (слово заменено редакцией в связи с использованием автора нецензурной лексики) размажу по полу. Помогите связаться с организаторами!!! – сказано в посте Пастухова в соцсети Вконтакте.

Так священник отреагировал на слова 23-летнего рэп-исполнителя о готовности сразиться с бойцом ММА Александром Шлеменко за 20 млн долларов.


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