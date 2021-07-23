Очередной той на 150 человек накрыли в Шымкенте

Очередной той на 150 человек остановили в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Как сообщили на официальном сайте МВД РК, в ходе очередного рейда сотрудники полиции Енбекшинского района установили, что в ресторане, расположенном по улице Уалиханова, проводится торжество с большим скоплением людей.

Жители проводили той, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. В зале ресторана собралось 150 гостей. Кроме того, работники заведения обслуживали их без медицинских масок.

По данному факту собраны необходимые материалы и направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента для принятия мер по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” в отношении нарушителей карантина.