Еще 64 казахстанца скончались от коронавируса

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23 июля, сообщает zakon.kz.

На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 71 221 человек (69 436 + и 1785 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 096 пациентов, на амбулаторном уровне - 50 125 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 1258 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести - 274 пациента,

• на аппарате ИВЛ - 166 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 23 июля 2021 года

21.07.2021 г. зафиксированы 223 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 105 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 59 150, летальных случаев - 3585, выздоровевших - 53 780.