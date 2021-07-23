В части зданий Алматы отключат горячую воду на 24 дня

В части зданий в Жетысуском районе Алматы временно отключат горячую воду, сообщает zakon.kz.
С 26-го июля по 18-е августа 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц Первомайская нефтебаза - Геологов, а также в микрорайоне "Кокжиек", - говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".
Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной.
Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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