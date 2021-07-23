Доллар продолжает дешеветь

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,66 тенге, снизившись еще на 1,04 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,7-426,1 тенге, евро - 500,1-502,1 тенге, рос. рубль - 5,76-5,81 тенге.

Накануне доллар подешевел на 2,70 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 23 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,36%, составив $71,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,37% - до $73,52 за баррель.