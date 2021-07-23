Сроки вакцинации определены в Туркестанской области

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области 23 июля внес изменения и дополнения в предыдущие постановления об усилении карантинных и ограничительных мер, сообщает zakon.kz.

В частности, предусматривается проведение обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней) для непривитых работников организаций (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

Это касается работников, указанных в приложении 3, среди которых сотрудники сферы услуг, общепита, торговых домов и центров и другие.

Кроме того, предписано в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

Также говорится об усилении информационно-разъяснительной работы среди работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, включая проведение профилактических прививок.

Согласно постановлению, будет ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не прошедших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.