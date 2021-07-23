Пилотный проект "Безопасный двор" реализовали в Жезказгане

За полтора года реализации проекта "Безопасный двор" количество зарегистрированных правонарушений сократилось с 13 до 4, передает корреспондент zakon.kz.

Для запуска пилотного проекта "Безопасный двор" в городе Жезказган было выбрано несколько домов (7, 7А, 9), расположенных по улице Есенберлина, а также школа №3. Проект инициирован и реализован корпорацией "Казахмыс" по согласованию с Управлением полиции г. Жезказган и акиматом Карагандинской области.

По словам представителей "Казахмыс", данный район был выбран неслучайно.

На момент начала запуска проекта по информации Управления полиции города Жезказган в 2019 году по улице Есенберлина было совершено свыше ста уголовных правонарушений. Данный район являлся наиболее криминогенным в городе. Поэтому запуск пилота "Безопасный двор" решили начать именно с него, - отмечает директор по развитию ТОО "Корпорация "Казахмыс" Бахтияр Крыкпышев.

Придомовые территории и детские площадки, а также пришкольная территория оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения, терминалом экстренной связи и интеллектуальным освещением.

Проект запущен в апреле 2020 года, и по настоящее время "Казахмыс" продолжает покрывать затраты по техническому обслуживанию данной системы на время пилотных испытаний.

Отметим, что все установленные системы интегрированы с единой городской системой видеонаблюдения ("ЕГСВ") и выведены в Центр мониторинга при акимате Жезказгана.

Согласно проведенному анализу оперативной обстановки, после запуска проекта "Безопасный двор" за последние полтора года ситуация в выбранном районе изменилась в лучшую сторону. Так, если в 2019 году именно в этом дворе было зарегистрировано 13 сообщений, то в 2020 году их число сократилось до 4. При этом с начала 2021 года обращений о правонарушениях зарегистрировано не было, - сообщил начальник Управления полиции города Жезказган Ерлан Есжанов.

Аналогичный проект, но уже с большим охватом территории, до конца текущего года будет внедрен в микрорайоне "Нурлы-мекен" в городе Сатпаев. В "Казахмыс" отмечают, что если данный проект и дальше будет показывать свою эффективность, то его будут рекомендовать к масштабированию не только в Жезказгане и Сатпаеве, но и в других городах Карагандинской области.