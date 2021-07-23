Запрет на импорт цемента снят в Казахстане

В Казахстане снят запрет на импорт цемента. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает zakon.kz.

С 23 июля в Казахстане снят запрет на ввоз цемента из третьих стран. Таким образом, клинкеры цементные, портландцемент, портландцемент прочий, цемент глиноземистый, цементы гидравлические прочие (код ТН ВЭД ЕАЭС 2523100000, 2523290000, 2523300000, 2523900000) возможны к импорту из третьих стран. Снятие запрета на импорт будет способствовать насыщению рынка в западных регионах и послужит фактором снижения цены на цементную продукцию на территории республики. пресс-служба МИИР РК

В ведомстве напомнили, что для поддержки отечественных товаропроизводителей цементной отрасли МИИР РК был принят приказ о введении запрета импорта цемента из третьих стран от 30 апреля 2021 года №216.

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Однако в обществе были подняты вопросы касательно повышения цен на цемент и недостатка его на внутреннем рынке. После - министерством был вынесен проект приказа об отмене запрета на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. пресс-служба МИИР РК

Отмечается, что данный приказ об отмене запрета на ввоз цемента из третьих стран согласован с аккредитованными организациями и получено положительное заключение общественного совета.