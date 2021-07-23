С 25 июля действуют новые правила пересечения границы с Россий

Распоряжением правительства РФ утверждены новые правила пересечения Государственной границы с Российской Федерацией, передает zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев, правительство РФ внесло изменения в правила пересечения Государственной границы с Российской Федерацией через воздушные пункты пропуска.

Новые нормы предусмотрены в отношении граждан Казахстана и других государств-членов Евразийского экономического союза и начинают действовать с 25 июля 2021 года.

Для пересечения Государственной границы с Россией необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия не территорию Российской Федерации и этот ПЦР тест должен отображаться в мобильным приложении "Путешествую без COVID-19".

Как пользоваться мобильным приложением "Путешествую без COVID-19".

Чтобы воспользоваться функционалом мобильного приложения, нужно поэтапно выполнить следующие действия:

• выбрать язык;

• включить доступ к геолокации, чтобы увидеть ближайшие доступные лаборатории;

• прочесть и принять условия лицензионного соглашения;

• отсканировать паспорт, с которым планируется поездка;

• выбрать страну отправления и страну прибытия;

• выбрать лабораторию для прохождения тестирования и записаться на прием;

• подписать по прибытии в лабораторию согласие на проведение исследования и получение результатов в мобильном приложении;

• отсканировать QR-код из согласия через приложение.

Результаты исследования поступят в приложение в формате QR-кода. В случае отрицательного результата теста на коронавирус полученный QR-код можно будет показывать в ходе поездки по странам ЕАЭС контролирующим органам по требованию.

Ранее казахстанцы возмущались, почему в России не признается казахстанский паспорт вакцинации, даже если человек привит "Спутником"? Ведь у нас с северным соседом самая большая в мире протяженность сухопутной границы, казахстанцы и россияне тесно между собой общаются, у нас много смешанных интернациональных браков, много родственников, друзей, которые живут по обе стороны границы и мы часто ездим друг к другу в гости, а студенты – на учебу и так далее. Но в настоящее время Казахстан признает паспорта вакцинации только шести стран - Монголии, Таиланда, Индии, Грузии, Киргизии и Молдовы. России в этом списке нет.

Как пояснил Ержан Байтанаев, на сегодняшний день вопрос по взаимному признанию паспорта вакцинации граждан Казахстана и России обсуждается в рамках заседании ЕЭК.

Торгын Нурсеитова