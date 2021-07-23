Аружан Саин: Бесплатные кружки и секции – вклад в будущее страны

Команда детского омбудсмена рассказала корреспонденту zakon.kz о разработке системы бесплатного детского досуга, первых проблемах и успехах нововведения.

Предыстория вопроса

Громкие разговоры о необходимости поддержки детского спорта и творчества начались давно, но в 2019 году, после соответствующего обращения уполномоченного по правам ребенка в РК Аружан Саин к президенту Касым-Жомарту Токаеву, начались реальные изменения.

— Человеческий капитал – это будущее страны. У нас в обозримом будущем закончится нефть, газ, и мы должны уже сейчас думать о том, как будем экономически, политически жить, когда это время наступит. Нам, нашим детям, будущим поколениям жить в это время! Как живут и процветают многие страны, у которых нет ископаемых ресурсов? Они живут за счет интеллектуального потенциала и трудовых ресурсов своих граждан! Они взращивают человеческий капитал и предлагают миру изобретения, новые технологии, услуги, товары, которые востребованы, независимо от природных богатств, – написала детский омбудсмен на своей странице в Facebook.

Аружан Саин отметила, что практически каждый день мы читаем страшные новости: детский суицид, буллинг, подростковая преступность. Эти тревожные сигналы, на самом деле, имеют очень глубокие причины и предопределяют будущую криминогенную обстановку в стране. Здесь, безусловно, важна работа психологов, правоохранительных органов, прокуроров, но это – работа с последствиями. А нужно искоренять причины, уверена уполномоченный по правам детей.

— Дети идут на такие плохие, страшные поступки, потому что у многих нет других возможностей для самоутверждения, самореализации, а значит, развития своих индивидуальных способностей, талантов, мечтаний! Есть школа, но это академические знания, где оценивается успеваемость, а дети все разные, и они не могут быть отличниками по всем предметам. Но каждый ребенок в чем-то очень одарен, важно найти его способности, и именно культура, спорт, наука – это важнейшее для воспитания личности. Проявляя себя в том, что хорошо получается, что захватывает сердца детей, каждый ребенок развивает свой потенциал уже во всех направлениях. Это – аксиома во всем мире, – резюмировала омбудсмен.

Для решения проблемы Аружан Саин предложила перенаправить львиную долю бюджетов управлений культуры и спорта на подушевое финансирование детей на занятия спортом и искусством за счет бюджета. Тогда как до этого расходы несли родители, вынужденные тратить немалые суммы на кружки и секции для своих чад. А это могут оплачивать далеко не все родители. Эксперты - огромный пласт работы был проделан Евгением Щербатовым и его командой - разработали соответствующие предложения и дополнения в закон о культуре и спорте РК. В начале ноября 2021 года закон был передан в Парламент РК.

Инициативу поддержал президент Касым-Жомарт Токаев, 30 декабря прошлого года подписавший закон о соответствующих поправках в законодательство. А 1 мая правила подушевого финансирования кружков и секций вступили в силу.

Трудности на пути

По словам Алексея Кондрата, советника Аружан Саин по спорту, в разработке концепции команда опиралась на опыт зарубежных коллег. Параллельно шел сбор данных по ситуации с детским досугом в стране.

— Положение оказалось патовым. Например, в Алматы с его двухмиллионным населением, 600 тысяч из которого – несовершеннолетние, существовало всего 10 спортивных школ. Они охватывали около 12 тысяч детей – примерно 2% от общего числа. Остальные ребята либо занимались на деньги родителей у "частников", либо вовсе были выброшены на произвол судьбы. Если рассматривать весь Казахстан, в областях спортивными школами охвачены от 2-х до 10% детей. Проблемы обнаружились и со стороны инфраструктуры. Она есть, но ребенку из небогатой семьи трудно попасть на занятия в бассейн или на ледовую арену, – говорит Алексей Кондрат.

Несмотря на действие правил с 1 мая, запустить систему сразу не удалось. Для нормальной работы механизма нужна была электронная платформа, на которой регистрировались бы поставщики и потребители услуг. Ответственность за сайт возложили на два ведомства – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) и Министерство культуры и спорта (МКС). А в итоге за создание платформы нужно благодарить компанию "SoftDeCo", генеральный директор которой Сергей Алабугин, как представитель бизнеса, решил помочь государству, а главное детям, внедрить эту реформу. Сейчас сайт уже функционирует – он принимает заявки с 1 июня.

Как работает платформа

Поставщик услуг – речь исключительно о частных учреждениях – регистрируется на сайте artsport.edu.kz, прикладывая указанную в перечне документацию. Уполномоченный орган в лице управления спорта или управления культуры рассматривает заявку и, если документы в порядке, регистрирует поставщика: он появляется на портале. Родители, в свою очередь, проходят простейшую регистрацию на том же сайте и выбирают из предложенных вариантов секции и кружки для своих детей. После этого они получают электронный ваучер и с его помощью могут пользоваться услугами.

Ребенок занимается – государство оплачивает 12 уроков в месяц, то есть три в неделю. На сегодняшний день установлен лимит для количества кружков и секций на одного ребенка – их может быть всего два.

Предусматривается система проверки поставщиков услуг: действительно ли ребенок ходит на занятия, или кружок/секция получает от государства финансирование на нужды давно отказавшегося от занятий подопечного. На стадии обсуждения концепции звучали предложения обеспечить пропуск детей по отпечаткам пальцев или идентификационным картам, но позже от этого отказались. Пока родителей лишь обязали подтверждать посещение ребенком занятий посредством электронной подписи.

Пока есть проблема – не до конца определен механизм сдачи предпринимателями финансовой отчетности. Этот вопрос решается, и, как надеется команда детского омбудсмена, в самые ближайшие дни будет снят.

Недовольства родителей и их причины

Многие родители жаловались на скудный выбор кружков и секций, предложенных государством: даже в тех, что представлены на портале, может не оказаться свободных мест в силу исчерпанного лимита. Как отметил Алексей Кондрат, регистрация на сайте не является обязательной для "частников" – все происходит на добровольной основе:

— Мы рассчитываем на активность родителей и их готовность привлекать к программе платные учреждения, где занимаются их дети. Если вы платите за занятия и видите, что чей-то ребенок ходит на такие же, но бесплатно, попробуйте обсудить с руководством возможность участия в системе подушевого финансирования.

Вдобавок заявки поставщиков нередко отклоняются из-за ошибок заполнения или неполного комплекта документов. Так, из 2000 проявивших инициативу кружков и секций подтверждение получили меньше 800: 285 – по спорту и 506 – по культуре. Ситуация усложняется тем, что в случае неправильного заполнения формы заявка автоматически блокируется, а для разблокировки необходимо обращаться к разработчику, что отнимает дополнительное время.

Некоторые регионы страны демонстрируют практически нулевую активность в деле вовлеченности в полезную госпрограмму. Например, в Атырауской области на момент написания материала подтвержденных заявок от спортивных секций не было вообще. В Жамбылской обнаружилась одна, в Алматинской – четыре, в Туркестанской – пять. Впрочем, чиновники уже обратили на это пристальное внимание.

— Сейчас проводится большое количество совещаний. Вице-министр культуры и спорта заявил, что дело находится на контроле Администрации президента. Будут сделаны выводы в отношении областей, пытающихся саботировать нововведение, применятся меры наказания за неисполнение поручения главы государства.

По мнению спикера, есть бизнесмены, которые и рады бы принять посильное участие в развитии культуры и спорта среди молодежи, но боятся ответственности и бюрократических издержек. Они настороженно относятся к необходимости открыть ИП или ТОО, не готовы к большим финансовым вливаниям.

— В этом случае мы рекомендуем энтузиастам объединяться, нанимать одного бухгалтера, юриста, делать конгломерат или ассоциацию. Таким образом можно работать и не платить огромные деньги на административные расходы.

Отсутствие продуманной рекламы также играет роль в недостатке живого интереса населения к теме. Вопрос необходимости запуска рекламной кампании для системы подушевого финансирования кружков и секций перед Министерством информации и общественного развития (МИОР) не так давно ставила Аружан Саин.

— Понимаете, уполномоченный по правам ребенка не финансируется государством, у него нет инструментов для создания роликов, баннеров и прочего. Этим должны заниматься те, у кого сосредоточены необходимые ресурсы. А без рекламы люди у нас "раскачиваются" медленно. На реализацию программы до конца года Караганда выделила 1 млрд 200 тыс. тенге, Алматы – 500 млн. Но из этих денег на данный момент освоено в лучшем случае 10-15%. Наших усилий по привлечению журналистов, ведению отчета в соцсетях недостаточно – нужны как минимум информационные сообщения на госканалах, интернет-ресурсах, а это задача МИОР. А пока в большей степени работает "сарафанное радио", но и тут есть "подводные камни" в виде слухов и домыслов вокруг программы, – говорит детский омбудсмен.

Подводит и низкая правовая и компьютерная грамотность со стороны предпринимателей и их возможных клиентов. Первые, как уже было сказано выше, не всегда справляются с подачей заявки, у вторых вызывает затруднения процесс регистрации на сайте.

— Понимая это, мы уговорили разработчиков платформы сделать понятные пошаговые инструкции для поставщиков и потребителей услуг. В случае появления вопросов у родителей мы даем рекомендацию клубам, кружкам и секциям самим оказывать помощь, - подчеркнул Алексей Кондрат.

Последнее, но не по важности, препятствие на пути гладкой работы системы – недостаток инфраструктуры.

— Нам много пишут: "Что делать на селе, в аулах, районных центрах, где нет спортсооружений?". Даже спортзалы есть только в школах. Этот вопрос отчасти удалось решить: раньше учебным заведениям запрещалось сдавать свои спортсооружения в аренду частным лицам. На данный момент есть приказ Министерства образования и науки (МОН) о разрешении аренды

Какие виды спорта и творчества доступны на сайте

Что касается спорта, в программу, помимо летних и зимних олимпийских видов, включены также неолимпийские, национальные и адаптивные – для детей с особыми потребностями. Самые популярные: баскетбол, бокс, вольная борьба, спортивная и художественная гимнастика, каратэ, плавание, теннис, футбол, фигурное катание, лыжный спорт, спортивные танцы, шахматы, казакша курес и т. д. Всего в списке спортивных секций – 71 пункт с учетом занятий для детей с ограниченными возможностями по слуху, зрению, поражением опорно-двигательного аппарата, а также интегрированных групп (где вместе занимаются здоровые дети и дети с особыми потребностями – прим. авт.).

Что интересно, список мог бы быть еще длиннее.

— Когда разрабатывались документы, я сам лично делал список видов спорта, которые включались в программу. Безусловно, я старался включить как можно больше. Но основным оператором, распорядителем финансов является государство. Чиновники резко обрезали количество видов. Например, в утвержденном перечне нет ни одного вида стрельбы, фехтования, водного поло, биатлона, фристайла, велосипедного спорта. Не хотели включать зимние виды, те же лыжи. Пришлось буквально настаивать, объяснять, что в северных регионах, в деревнях и селах это основной вид спорта. У них даже других спортсооружений нет. Родители, конечно, этим недовольны. Министерство объясняет свое сокращение тем, что текущий год – тестовый. В дальнейшем список планируют расширить, – говорит Алексей Кондрат.

Творческий заказ предусматривает 59 видов досуга, которые делятся на девять направлений: танцы, ИЗО, декоративно-прикладное искусство, кружки театра и кино, современная арт-индустрия, вокал, инструментальное исполнительство, кружки музейного дела, литературные кружки. Ребенок может научиться бальным танцам, живописи, графике, художественной фотографии, скульптуре, бисероплетению, актерскому искусству, сценической речи, анимации, визажу, пению под гитару, игре на домбре, поэзии и т.д.

Как и в случае со спортом, выбор, со слов Гульжан Нуртаевой, советника по культуре уполномоченного по правам ребенка, мог быть гораздо шире:

— Охвачено практически все, но мы предлагали, конечно, больше. Вначале, когда мы составляли проектные документы, мы включали около 70 направлений. Потому что мы учитывали научно-познавательные кружки: робототехника, моделирование, компьютерное проектирование, дизайн. Но в процессе согласования с МКС нам оставили 59 направлений, которые относятся именно к культуре и искусству и подлежат финансированию, согласно принятому законодательству. Госзаказ может работать на базе Закона о культуре и внесенных в него изменений. Возможно, позже список будет расширен. Обещают, что в октябре текущего года можно будет внести дополнения.

Ирина Мишура