4765 казахстанцев заболели коронавирусом после вакцинации

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала о заболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.

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На сегодняшний день зарегистрировано 4765 случаев заболевания коронавирусом после вакцинации. После первого компонента заболели 2384 человека, после второго - 2381. Хочу отметить, что это ничтожно малый процент от числа вакцинированных - всего 0,09%, - сообщила она на брифинге в СЦК.

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Так, после получения первого компонента "Спутник V" заболели 2048 человек, после второго - 2102. Удельный вес - 0,09%.

После первого компонента Hayat-Vax заболели 246 человек, после второго - 221. Удельный вес - 0,09%.

После первого компонента CoronaVac заболели 45 человек, после второго - 11.

После получения вакцины QazVac заболели 86 человек, из них 41 - после первого компонента и 45 - после второго.

Тамила Языкова, Нур-Султан