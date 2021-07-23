В Казахстане выросла заболеваемость коронавирусом среди детей

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.
С начала года 34 тыс. детей заболели коронавирусной инфекцией. Сейчас на стационарном лечении находятся 558 детей, наблюдаются с коронавирусной инфекцией 13 новорожденных, - рассказала она на брифинге в СЦК.
По ее словам, рост заболеваемости среди детей идет с начала года, за последние месяцы количество заболевших увеличилось в 4-5 раз.
В тяжелой степени четыре ребенка в Нур-Султане, Акмолинской, Кызылординской и Жамбылской областях. За их состоянием тщательно следят, - уточнила Ажар Гиният.
Летальных случаев с начала года было два - в Северо-Казахстанской области и Нур-Султане.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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