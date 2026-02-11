Корь в Мангистау: заболеваемость среди детей выросла почти вдвое

В Мангистауской области зафиксирован резкий рост заболеваемости корью среди детей. Показатели почти удвоились по сравнению с прошлым годом, передает Zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, по итогам 2025 года в области зарегистрировали 174 случая с подозрением на корь, из которых 81 был подтвержден лабораторно. Более 80% заболевших тогда пришлись на детей до 14 лет.

С начала 2026 года эпидемиологическая динамика ухудшилась. На сегодняшний день зарегистрирован 131 случай подозрения на корь, из них 71 подтвержден лабораторно. Это в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Из всех подтвержденных случаев кори 84,5%, то есть 60 случаев, пришлось на детей до 14 лет. Среди заболевших 69% (49 случаев) составили дети в возрасте до пяти лет. Из числа заболевших 70,4% (50 случаев) были непривиты, в том числе по причине отказа от вакцинации – 66% (33 случая), по медицинским противопоказаниям – 10% (пять случаев), дети, не достигшие возраста вакцинации, – 24% (12 случаев). Показатели выше среднеобластного уровня (8,64) отмечены в Актау – 17,39 (в два раза выше) и Тупкараганском районе – 10,64 (в 1,2 раза выше)", – отметил 11 февраля 2026 года Мухтар Сербаев, руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области.