Кайрат Нуртас устроил концерт на Алаколе - ведется разбирательство

Певец Кайрат Нуртас устроил концерт на Алаколе. Департамент санэпидконтроля Восточного Казахстана ведет разбирательство, передает zakon.kz.

Певец опубликовал у себя в Instagram видео с концерта, подписав его "Спасибо, Алаколь".

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В Департаменте санэпидконтроля ВКО сообщили, что в отношении организаторов концерта материалов из полиции не поступало.

В настоящее время по данному факту должностными лицами Урджарского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля ведется разбирательство. Поступившие материалы будут рассматриваться в установленный законодательством срок, - говорится в сообщении.

В Департаменте также напомнили о необходимости соблюдать карантин.

Отметим, ВКО пока находится в "желтой" зоне по распространению коронавируса.