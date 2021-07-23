Кайрат Нуртас устроил концерт на Алаколе - ведется разбирательство

23 июля 2021, 19:26
Фото: Instagram; kair_n

Певец Кайрат Нуртас устроил концерт на Алаколе. Департамент санэпидконтроля Восточного Казахстана ведет разбирательство, передает zakon.kz.

Певец опубликовал у себя в Instagram видео с концерта, подписав его "Спасибо, Алаколь".

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Публикация от Кайрат Нуртас (@kair_n)

В Департаменте санэпидконтроля ВКО сообщили, что в отношении организаторов концерта материалов из полиции не поступало.

В настоящее время по данному факту должностными лицами Урджарского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля ведется разбирательство. Поступившие материалы будут рассматриваться в установленный законодательством срок, - говорится в сообщении.

В Департаменте также напомнили о необходимости соблюдать карантин.

Отметим, ВКО пока находится в "желтой" зоне по распространению коронавируса.


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