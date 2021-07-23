Бекшин подписал новое постановление о карантине в Алматы

23 июля 2021, 21:50
Фото: Gov.kz

Главный государственный санитарный врач города Алматы подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

Утвердить критерии ограничения работы социально-экономических объектов, не являющихся/являющихся участниками проекта Ashyq, согласно приложению к настоящему постановлению.

По проекту Ashyq будут работать только в будние дни с 07:00 до 20:00:

  • открытые бассейны;
  • кинотеатры;
  • объекты общепита (включая летние площадки и фудкорты);
  • спортивные объекты;
  • городские пляжи;
  • боулинг и бильярд;
  • непродовольственные магазины площадью свыше 1000 м², открытые и крытые рынки.

Недобросовестных участников (субъекты предпринимательства) из проекта Ashyq будут исключать.

Настоящее постановление вступает в силу с 26 июля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?