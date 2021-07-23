Бекшин подписал новое постановление о карантине в Алматы

Главный государственный санитарный врач города Алматы подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

Утвердить критерии ограничения работы социально-экономических объектов, не являющихся/являющихся участниками проекта Ashyq, согласно приложению к настоящему постановлению.

По проекту Ashyq будут работать только в будние дни с 07:00 до 20:00:

открытые бассейны;

кинотеатры;

объекты общепита (включая летние площадки и фудкорты);

спортивные объекты;

городские пляжи;

боулинг и бильярд;

непродовольственные магазины площадью свыше 1000 м², открытые и крытые рынки.

Недобросовестных участников (субъекты предпринимательства) из проекта Ashyq будут исключать.



Настоящее постановление вступает в силу с 26 июля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь