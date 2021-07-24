Алматинцы остались без сбережений, поверив интернет-магазину

23 июля десятки алматинцев штурмовали офис крупного интернет-магазина. Поверив обещаниям его владельцев, люди потеряли все свои сбережения, сообщает zakon.kz.

Все они в последние годы покупали там товары для дома, бытовую технику и лекарства. А позже им сообщили, что они стали победителями лотереи и обладателями ценных призов: квартиры или автомобиля. Вот только для оформления, якобы, потребовались дополнительные средства - от 200 000 до 7 млн тенге, передает Первый канал "Евразия".

Мне позвонили и сказали, что я выиграла квартиру в столице, но, чтобы получить документы, нужно заплатить полмиллиона. Я взяла кредит и внесла сумму, а позже мне пришло сообщение, что я, якобы, приобрела на эту сумму товар. Никакой квартиры так и нет. жительница города Балгын Нурсалык

Я поверил им, раньше всегда через них покупал лекарства. Мне сказали, что я лояльный клиент, участвовал в розыгрыше и выиграл машину за 9,5 млн тенге, но нужно отправить 280 000 для оформления. В итоге - ни машины, ни денег! Говорят, ждите очереди! житель города Марат Аденов

Несостоявшихся победителей розыгрыша, говорят обманутые, с каждым днем все больше. В основном это пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи из разных регионов страны. Вернут ли людям деньги, неизвестно. Пока в полицию поступило только одно заявление. В компании уверяют: по всем случаям они уже назначили внутреннюю проверку, а розыгрыш ценных призов, действительно, проводится каждый месяц.

Клиент подбирает для себя определенный товар, делает заказ. Посредством этого он может поучаствовать в конкурсе, который проводит наша компания. На протяжении года наши клиенты получают ежемесячно квартиры, все номера этих людей имеются. заместитель директора компании Ерик Тогызбаев