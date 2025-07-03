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Спорт

Какие шансы на призы остались у казахстанских теннисистов на "Уимблдоне-2025"

Теннис Шансы Уимблдон-2025, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 14:24 Фото: olympic.kz
С каждым игровым днем на Открытом чемпионате Великобритании-2025 по теннису уменьшается количество участников из Казахстана в разных категориях, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь болельщики огорчены неудачей на старте "Уимблдона-2025" лидера мужской сборной Казахстана Александра Бублика в одиночном разряде.

Теперь у 28-й ракетки английского чемпионата есть возможность проявить себя в парных играх, где он начнет выступление 3 июля в тандеме с итальянцем Флавио Коболли.

Высоких показателей в Лондоне ждем от лучшей теннисистки страны в парном разряде Анны Данилиной, которая приехала сюда в ранге чемпионки турнира в Истборне и трех подряд финалов на последних соревнованиях. Она также появится на корте 3 июля, здесь ей будет помогать Мария Боузкова (Чехия).

Ну и конечно, главная казахстанская надежда на нынешнем "Уимблдоне" – Елена Рыбакина. Победительница английского первенства 2022 года через считаные часы сыграет за выход во второй круг одиночного разряда против гречанки Марии Саккари (№77 WTA).

Вслед за поражением в "одиночке" 2 июля не смогла успешно выступить в парных состязаниях Юлия Путинцева, которая бесславно покидает Лондон.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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